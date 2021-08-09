今天8月9日是「世界原住民族日」，為了彰顯台灣原住民族與紐西蘭毛利族人間的珍貴連結，紐西蘭商工辦事處代理代表李思怡邀請我國原民會主委夷將‧拔路兒共同錄製影片，一起為世界各地的3.7億的原住民族打氣加油。

聯合國大會在1994年將每年8月9日定為「世界原住民族日」，並啟動第一個「世界原住民族國際十年，以加強聯合國體系下各專門機構、各區域委員會與其他國際組織間的合作，同時協助各會員國改善原住民族有關人權、環境、發展、教育、健康等問題。

夷將說，台灣原住民族與紐西蘭毛利族人都屬於南島語族的大家庭，雙邊近年共同推展語言文化、經貿、旅遊、影視及教育等合作交流，雙邊都非常珍惜彼此的夥伴關係；夷將及李思怡也一起用原住民族的語言Kia kaha!（毛利語）Saicelen!（阿美族語）為世界各地的原住民族打氣加油。

此外，美國在台協會今天也響應世界原住民族日，向大家分享台美原住民族在文化、藝術與體育的貢獻，也祝賀台灣原住民族奧運選手在本次奧會中大放異彩。