南韓中央防疫對策本部今日通報，昨日（8日）新增1492例確診，較前一天減少，但仍連續34天保持四位數，累積21萬2千多人確診、2125人死亡。

根據韓聯社報導，8日新增確診人數雖低於前一天，但創周日的新高，其中絕大部分來自社區感染，非首都圈的感染占比大約是4成。由於疫情形勢嚴峻，政府決定將現行防疫措施延長2周至本月22日。

此外，南韓當局即日起開放所有年滿18歲人士預約接種新冠疫苗，月底開始正式施打，目標是到9月全國超過7成成人接種。南韓目前約45％人口接種了至少一劑新冠疫苗，完整接種的只有15％。南韓已連續超過一個月，每日都新增逾千人確診，不少是未接種的年輕人。

儘管擴大接種對象，但據南韓新冠疫苗預防接種推進團9日表示，政府從莫德納公司直接採購的新冠疫苗中原定本月到貨的850萬劑中，將有逾半以上延期到貨，因此決定16日起將莫德納兩劑疫苗的接種間隔延長到6周。

推進團方面表示，政府計劃向莫德納推遲交貨一事提出抗議。南韓政府共採購4000萬劑莫德納疫苗，上半年僅到貨11.2萬劑，7月至今到貨234.3萬劑，原定8月底到貨的共915.8萬劑中，又再次跳票。

因此政府8、9月的接種計畫難免受到一定程度的影響。推進團表示，政府決定將本月16日以後接種第二劑輝瑞和莫德納等mRNA疫苗的接種間隔延長到6周，但高三學生、高中教職員工和其他高考考生將按當前接種間隔（輝瑞和莫德納分別為3周和4周），托兒所和幼教職員工等教育保育工作者的接種間隔將調整為5周。