對於行政院長蘇貞昌認為若是發5倍券不僅有使用期限，不會被存起來，就能刺激消費一事，有網友詢問，「如果真的發5000元現金，你們會存起來嗎？」結果網友幾乎一面倒回應，「才5000是要存什麼？」

行政院長蘇貞昌今（9）日南下屏東勘查農損情況，被問到執意發振興券不發現金，連自家綠委也不挺；蘇回應表示，疫情重創各行各業，日前政府已經發了紓困現金，此次則是透過5倍券，不僅有使用期限，不會被存起來，就能刺激消費。

蘇貞昌強調，五倍券會考慮完整後定案，並與黨團報告、溝通，期待現階段除了克服困難的疫情後，透過5倍券也能逆勢刺激經濟成長。

不過PTT有網友提問，「如果真的發5000元現金，你們會存起來嗎？」結果網友回應幾乎一面倒，認為「整天幻想人民會存起來」、「才5000是要存什麼」、「怎麼存」、「5000一周就花玩了」、「這一波需要錢的人很多，發卷可以救到誰？」、「哪來這種愚蠢想法，用都不夠了還存」、「 如果真有人存起來，應是家境不好，那就給他存啊！」、「可能不會馬上花掉，但是說存就扯遠了」、「生呷都不夠了，還放在曬干？」、「 不食人間煙火才說存」！

也有網友諷刺，「會，民進黨暖心5千，一定當傳家寶」、「存起來過沒多久就要再領出來」、「政府官員的薪水要不要先用幾倍券來發」、「打統編就好」、「又一堆蟑螂護駕了，誰一個月花不了5000的？」、「5000美金嗎？」、「會，但是一下又用完了」、「存起來買房子」。