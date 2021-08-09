今年暑假期間，為因應新冠疫情影響，新北市政府警察局淡水分局為降低青少年接觸新興毒品，透過網路媒介、舉辦無毒青春玩數獨活動，有機會抽中精美小禮物。

分局藉由官方臉書粉絲專頁「淡水警好讚」發布貼文，以「反毒、騙、賭、色」拒絕毒品，在活動期間110年8月5日中午12時起至8月10日中午12時止，民眾於粉絲專頁按讚並於線上表單填寫個人資料，並於表單頁上下載「拼圖數獨考卷.xlsx題目卷」，完成答案後檔案得以文件檔、圖片檔、Pdf、Excel檔上傳至表單網頁，就有機會在活動結束隔天(10日)抽中精美小禮物。

簡淺明確犯罪宣導可加深民眾對犯罪預防認知，提昇其犯罪預防之觀念並杜絕犯罪發生，目的就是為了將相關新興毒品防制與知識，深入社區推廣並喚起地方民眾對於毒品的警戒心，勇於拒毒外，更能支持警方共同打擊毒品犯罪。

活動期間民眾在分局臉書粉絲團上留言與分享踴躍，防疫期間除了保持社交距離外，勿相信不明來源交友管道，淡水分局也希望在大力宣導之下，能讓更多青少年於暑假與疫情期間避開層出不窮的新興毒品，並勇敢拒絕、杜絕毒品!

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