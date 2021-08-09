行政院今(9)日召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌表示，台灣在5月爆發疫情後，在70多天內就將疫情控制住，被外媒稱為第2次奇蹟。不過，資深媒體人韋安認為，蘇貞昌忘了感謝台北市長柯文哲和新北市長侯友宜，並直言不要只會搶功或抹黑對手，連最該感謝的人都跳過去。

蘇貞昌指出，台灣在去年各國疫情爆發之際，仍能堅守防疫，而今年台灣在國內疫情爆發後70多日內，就將疫情控制住，也被國外媒體記者稱為是第2次的奇蹟，而國內疫情逐漸趨緩，國人都希望恢復正常生活，並逐漸開始外出消費，請相關部會務必建立有效並可執行的指引，始能有利於國人遵行。

蘇貞昌也說，自727全國降為二級警戒後，相關管制措施並已實施運作二周，請各部會隨時掌握各行業的執行情形，如有需改變或調整之處，也務必要讓整個團隊掌握資訊，並也要向相關業者及國人清楚說明。

對此，韋安今天也在臉書上表示，蘇貞昌忘了感謝雙北市長侯友宜和柯文哲，並指自己在發布3級警戒的第2天，即5月16日時就預言，只要「雙北守得住，台灣就守得住」。韋安還翻出了自己在今年5月16日發布的臉書貼文，「柯文哲、侯友宜守得住雙北，台灣就守的住！柯有醫療專業，北市開擴大篩檢第一槍。侯有危機處理經驗，新北帶頭停止8＋2行業營業。雙北疫情度得過危險期，全台灣就一定能撐住」，並感嘆，不要只會搶功，或者抹黑對手，而連最該感謝的人都跳過去。