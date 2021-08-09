2021國慶煙火在高雄，可望創造豐碩觀光財。圖為跨百光年大港煙火畫面。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

國民黨高雄市議員鍾易仲等多位議員今（9）日在總質詢時提到，10月底前民眾疫苗第一劑能不能打到7成都有問題，建議若疫情還沒辦法很穩定，市府10月底前活動應該繼續停辦，包括國慶煙火。對此，高雄市觀光界10位大老急跳腳，今晚發出聯合聲明強調，觀光產業雪崩式下滑，好不容易看到曙光，疾呼國慶煙火及台灣燈會都應如期舉行，才能為觀光產業業者注入活水。

同屬藍營的議員李亞築今也認為，今年10月國慶焰火、2022台灣燈會等，都要花大筆經費，高市府應該了解一下老百姓的心聲，大家想的是下一餐、下個月房租在哪？而不是去放煙火「碰一下，20分鐘煙火就沒了」。

針對國慶煙火辦不辦，市長陳其邁今在議會答詢時指出，未來如疫情許可就辦，不然東奧模式或線上煙火都是參考選項。至於2022年燈會將在高雄舉辦，如果疫情仍不穩定，鍾易仲也建議市府向中央爭取延辦及保留舉辦權益。

高市觀光公協會今晚透過高市觀光局發出「紓困與振興並重的國慶煙火及台灣燈會」聲明，內容提到，觀光產業面對COVID-19疫情影響，遭逢前所未有的重擊，各國邊境管制措施下，出國遊程近乎零收入。面對雪崩式下滑、近乎停擺的觀光產業，觀光業者咬牙苦撐，終於在近期得以從國內市場看見曙光。

聲明提及，台灣近3個月的防疫成果已近疫情趨緩之際，國內觀光經濟的復甦需要透過亮點活動帶來觀光商機，台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，無疑是觀光業界對於解封後的國內觀光市場的重要指標。

聲明直言，防疫優先，在嚴峻疫情下，觀光業者亦與市府共體時艱，惟紓困措施支持業者幅度有限，亦非企業長久之計；城市行銷的大型活動，才是真正得以是市場復甦的一帖良劑。

聲明還指出，依據國際組織估計，每場活動為所在地帶來的間接效益，是主辦單位的7倍，龐大的經濟效益，讓集客產業有火車頭產業之稱。國內旅遊才得以透過大型活動中，結合交通、餐飲、住宿、文化、娛樂，提高整體附加價值，帶動城市觀光經濟，擴大產業周邊效益，同時亦為高雄帶來國際城市行銷的嶄新的高度。

高市觀光公協會成員均衷心期盼，高雄兩大國際活動的舉辦，為觀光產業業者注入活水，共同成為振興台灣觀光的領頭羊。

聯合聲明公協會如下：

高雄市旅舘商業同業公會理事長周文彬

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良

高雄市觀光協會理事長劉坤福

高雄市觀光旅館商業同業公會理事長林子寬

中華民國旅行業品質保障協會榮譽理事長黃金祥

大高雄觀光商圈總會會長劉昭智

東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵

大高雄觀光協會理事長鍾兆奇

大高雄旅行業經理人協會理事長高宗亮

高雄市民宿發展協會理事長黃翊誠