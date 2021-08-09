疫苗庫存見底，大家都很好奇到底打到哪去了，國民黨新北市議員徐巧芯說，她在基層每天也接到好多電話詢問，包括要開學了老師都還打不到疫苗等陳情。於是她搜尋了一下第二類的預估人數歷史，赫然發現它這幾個月來不斷在長胖！

立法委員林奕華日前追蹤，發現很多都被政府官員優先施打了，甚至食藥署還打了169%超過自己原本的員額編制，很多甚至是在辦公室工作，並非在第一線可能接觸到病毒的高風險族群。

徐巧芯今（9）日更在臉書揭露，疫苗接種第二類的預估人數歷史，赫然發現它這幾個月來不斷在長胖！「從一開始六月初預估的9萬，一路到現在的19.7萬」！

徐巧芯指出，從一張圖可以很清楚知道第二類是什麼時候長胖的，前前後後一直追加，多了10萬多人。甚至過程當中還以備註的方式，追加了「疫苗生產和倉儲人員」也可以列入施打。

徐巧芯痛批，許多人第一劑都沒打到，或者打了第一劑但第二劑遙遙無期，她希望立法委員可以持續追蹤這些疫苗到底打到哪些官員身上？那些官員到底符不符合「維持防疫體系運作」的定義？

徐巧芯在最後說明，第二類變胖的過程：

6/5-9萬人

6/9-13.9萬人

6/21-16.6萬人

7/9-19.7萬人