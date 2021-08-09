星座專家唐綺陽出版過許多星座運勢書籍，經常在社群上分享每週星座運勢，與粉絲互動聊天，讓她擁有許多忠實的觀眾。近日唐綺陽分享家裡的大型冰箱櫃，讓許多網友相當驚訝: 「根本就是家庭式的7-11」。

唐綺陽今(9日)在Instagram分享日常: 「上週末的豪雨讓我不敢出門，只好在家消我的柑仔店庫存。」影片中，看到她家裡大約有4個冰箱櫃，冰箱裡面放滿了許多食材，其中還有1個冷藏櫃是專門在放酒類，唐綺陽也相當幽默地表示: 「請叫我收納控，胃容量也很會收納」。

唐綺陽日前分享1個影片，她拿著一包零食，準備要吃餅乾的時候，手卻撞到這頂防護面罩，影片相當逗趣與好笑，她自嘲地表示:「這是我新買的防護面罩，也防不了我貪吃的嘴」許多網友回應: 「老師也太可愛了! 」

歌手李千那留言回應: 「你家的冰箱好誇張喔!」網友們表示:「這好像是中央廚房」、 「超狂的!堪稱避難所、」、「感覺跟著老師不會有餓肚子的一天」、「不怕食材過期嗎？嘆為觀止 ! 」、「唐老師的收納功夫真強」「感覺躲在家可以相當安心」