大陸女星應媛2015年曾在微博揭露遭導演陳雙印性侵，還爆料對要她在辦事時喊爸爸，然而最後對方卻因為證據不足遭釋放，無助的她只希望大家能還她一個公道，但陳雙印卻在受訪時表示，「我們是情人關係」，強調性侵一事是假的，自己不可能犯罪，案情撲朔迷離。

應媛畢業於北京電影學院，然而進入演藝圈後，一直沒有好工作機會，儘管出演過多部作品，包括《3D抓猴》、《別碰我的童年》、《刺青》、《巴黎童話》等，但都只是演一些配角，由於應媛外貌出色，加上擁有演戲天分，在她的努力之下，實力漸漸在圈內獲得認可。

電影導演陳雙印慕名而來，應媛本來以為對方是要找她拍新電影《愛•回家》，沒想到卻只是去幫這部電影當宣傳主持，儘管她一開始設法推託，陳雙印卻聲稱這次活動能為她帶來發展機會，還承諾要讓她登上大螢幕，為了拓展人脈，應媛還是答應了。

應媛近年來成為直播主。(圖/翻攝自應媛微博)

沒想到當日行程結束，陳雙印溜進應媛房間對其伸出狼爪，用暴力強行硬上得逞，應媛被嚇壞，第一時間先去驗傷、報警，表示她和陳雙印只是工作上的關係，然而陳雙印卻稱應媛是自己的情人，儘管有精液、受傷照等證據，陳雙印最後還是透過關係無罪釋放，讓應媛無助透露，她只要一到晚上就哭，已經造成無法抹滅的傷害。