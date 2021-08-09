200萬跑車當街狂逆向蛇行，駕駛人急避，警朝危駕偵辦

新車要價近200萬元的福特野馬跑車，在台南市街頭多次逆向、闖紅燈、飆速。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

1輛新車要價近200萬元的黃色野馬跑車，8日上午8時許現身台南市中西區民生路，竟囂張3度逆向蛇行，還闖紅燈一路飆往安平區。警方調閱監視器以車追人，發現車主是住北部的23歲葉姓男子，通知他到案說明。葉男今（9日）傍晚一身潮服、蠻不在乎態度到案，稱逆向是「練技術」，警方氣炸私下表示「練車跑來台南練，真想從頭巴落去」。訊後除了逆向、闖紅燈依照違反道路交通處罰條例開單，另依公共危險罪嫌將葉男函送。

台南市民生路是市區主要道路，平日車潮多，8日正逢周日父親節，一輛鮮黃色福特野馬跑車上午8時許，從湯德章紀念公園沿民生路往安平方向行駛，先後在永福路交叉口前、金華路前為了超車，兩次逆向駛入對向車道。黃色跑車通過中華西路後直行，進入安平路3度逆向駛入對向車道，再一路進入安平區。

3次逆向超車過程嚇到許多對向車道的車輛駕駛人，有人以行車紀錄器錄下影像投訴，只見1輛新車價值200萬元的野馬跑車一路逆向駛來，嚇得紛紛走避，深怕撞到反而賠不起。

台南市警2、4分局聯手調出跑車違規影像，通知家住北部的23歲葉姓車主到案說明。據了解，葉男今（9日）下午到案，辯稱是「練習車技」。警方表示，黃色跑車車主已違反道路交通處罰條例的逆向與闖紅燈，前者罰600元至1800元，後者罰1800元至5400元，另訊後依《刑法》公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

葉男9日傍晚再度開車南下到案，他穿著一身潮服，一付不在乎模樣，竟稱逆向是為了「練技術」，警方氣炸，私下稱「練車跑來台南練，真想從頭巴落去」，除了逆向、闖紅燈依照違反道路交通處罰條例開單，另依照公共危險罪嫌送辦。