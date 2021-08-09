高雄「明霸克露橋」斷裂 明天這3里停班停課 21:152021/08/09 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7日下午因突然暴增的雨水，桃源區通往拉芙蘭的明霸克露橋遭溪水沖毀。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市桃源區「明霸克露橋」因豪雨致橋梁斷裂，部分地區聯外道路中斷，高市府今晚宣布，故復興里、拉芙蘭里、梅山里明（10）日停止上班、停止上課。 高市桃源3部落成孤島 市府申請二架次直升機運補千斤物資 台灣世界金牌巧克力 搶攻七夕商機 #桃源區 #明霸克露橋 #斷裂 #拉芙 #高市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹漁港最美地標 ─｢波光市集｣10日起試營運 14:212021/08/09 生活 彰縣府公開標售標租22筆非公有房地 8月30日開標 19:422021/08/09 生活 《集中市場》三大法人再賣超近百億 月線又遠了點 15:082021/08/09 財經 明起阿里山林鐵及自然保護區有條件開放 登山營地除同住家人限1人1帳 19:202021/08/09 生活 《國際社會》憂疫情從雪梨入侵鄉村 澳洲擴大封鎖 16:332021/08/09 財經 就業機會多 南科、楠梓穩定成長 04:102021/08/09 地方新聞 玉山微解封 玉山單攻等登山路線及營地開放 18:352021/08/09 生活 高雄豪雨成災 藍營捐物資到那瑪夏等4區 11:152021/08/09 政治 1分鐘讀財經》明年稅收大豐收 這檔股票股利成主力部隊 08:272021/08/09 財經 桃源明霸克露橋斷501人受困 空勤黑鷹載送近噸物資馳援 15:052021/08/09 社會 八六水災重創南橫公路 王國材衝現場 定16天搶通 16:242021/08/09 生活 生活熱門新聞 衣服曬不乾怎辦？他曝用這個比除濕機強：有太陽的味道 - 生活 買2房1廳後悔了！廁所這致命缺點讓人妻崩潰 - 生活 「冷氣和除濕誰最省電」？專家解答：1模式耗時又耗電 - 生活 有錢人赴美打疫苗8人確診 醫嘆這句曝染疫原因 - 生活 疫情大爆發到清零 名醫揭1關鍵：台灣人幹得好 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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