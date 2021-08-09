高雄市桃源區「明霸克露橋」因豪雨致橋梁斷裂，部分地區聯外道路中斷，高市府今晚宣布，故復興里、拉芙蘭里、梅山里明（10）日停止上班、停止上課。

高市桃源3部落成孤島 市府申請二架次直升機運補千斤物資
台灣世界金牌巧克力 搶攻七夕商機
#桃源區 #明霸克露橋 #斷裂 #拉芙 #高市