內政部部長徐國勇（左）9日下午視察警政署反恐訓練中心，觀看反恐訓練課程演練，頒發獎勵金慰勉警察同仁辛勞。（圖／警政署提供）

警政署強調「反恐訓練中心」場域著重於反恐菁英訓練，非一般員警常年訓練。（圖／警政署提供）

內政部部長徐國勇9日下午視察警政署反恐訓練中心，觀看反恐訓練課程演練，頒發獎勵金慰勉警察同仁辛勞。徐國勇特別指示，反恐訓練中心訓練能量，須持續精進強化外，對於訓練中心相關反恐設施應不斷充實。另學員住宿環境應持續改善，讓同仁有更優質的訓練環境，以增進訓練質量並重，戰術戰技兼備，強化指揮官反恐戰術指揮能力。

近來國際情勢緊張，發生部分區域衝突事件，國內治安維護工作，必須由警政署維安特勤部隊與友軍部隊相互結合，做好萬全準備，並規劃舉辦聯合演習，提升國內整體戰力。警政署表示，「2017年至2020年反恐訓練中心」辦理反恐演習及聯合訓練合計31場次及6909人次，以求訓練質量並重、戰術戰技兼備，厚植反恐應變能量。

為強化指揮官「質的訓練」臨場指揮判斷及應變能力，警政署透過專業設計提供反恐戰術訓練，包括反恐現場及無劇本等演練。2019年參考美國「城市之盾（Urban Shield）」反恐演訓精髓，辦理靖勇專案高階指揮官反恐演訓，期程演練2個月，累計人數達1616人次，正式演練406人次，並要求警察局副局長以上幹部到場觀摩。2020年辦理高階指揮官反恐演練計有6場次，今年辦理反恐演練3場次，以提升各警察機關幹部反恐作戰指揮及戰術能力。

為精實維安特勤隊《量的訓練》—戰技演習訓練，每年均辦理為期32週的培訓班課程，包含高階反恐戰技演練，結訓納編後，常駐一個分隊在反恐訓練中心，實施保持訓練，維持精良的戰鬥能力。

警政署強調「反恐訓練中心」場域著重於反恐菁英訓練，非一般員警常年訓練。反恐訓練充分運用質量並重，結合國際反恐情勢及恐攻案例，透過維安特勤部隊與縣市特殊任務警力辦理聯合演訓，強化中央與地方合作默契。另將持續邀請國內友軍特勤部隊移地訓練及交流觀摩，精進反恐應變能力，確保國家安全與社會安定。