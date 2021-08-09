美國海軍已擱置了其電磁軌道炮(railgun)計劃，理由是發射效率與能量效率不足。然而這並不意味其他研發團隊就不喜歡這個點子，一家雄心勃勃的民間公司以類似的技術，開發出世界第1支手持式電磁步槍(Electromagnetic Rifle)，可以將金屬彈丸擊出高速度，而且不算昂貴，僅需 3375 美元(約9萬3千新台幣)。目前軍方和執法機構已經表達了對該武器的興趣。

「戰區」(The Drive-Warzone)報導，這把電磁步槍被定名叫GR-1「鐵砧」，是由「弧光實驗室」有限公司(Arcflash Labs LLC)製作，該公司創始人是大衛·維爾斯(David Wirth)和強生‧馬雷(Jason Murray ) ，他們曾擔任過航太工程師與美國前空軍軍官，因此累積了20多年的脈衝電磁技術的綜合經驗。

該公司的網站表示，GR-1電磁步槍利用先進電容充電系统，和雙鉗位諧振逆變變器，可以將將任何磁性彈丸（直徑小於半英吋，也就是不得大於12.7公釐）加速到約61公尺/每秒，動能達到100 焦耳，類似於一些 .22步槍的槍口能量，已具有相當的制敵力，使其成為「有史以來可出售的最強大電磁步槍」。

GR-1也有連發功能，在最大威力模式，每分鐘可發射 20 發子彈，或者採用半功率模式，每分鐘最多發射 100 發子彈。該步槍還具有新穎的扳機系統，允許射手先輕按扳機，來為系統預充電。

GR-1步槍總長 38 英寸(96公分)，槍管長 26 英寸(66公分)，重 20磅(9公斤)，由 25.2 伏特的鋰電池供電。從該公司網站的圖片來看，該槍的槍托似乎是 3D 列印的。

After Gunpowder

由於 GR-1 使用電磁場把彈丸加速，因此理論上沒有特別硬性規彈丸的大小，可以發射任何直徑在11公釐~12.6公釐，長度在 30~52公釐之間的鐵質金屬彈頭。

公尺創始人維爾斯表示，隨著電池技術、電磁材料的持續進步，電磁槍將變得更加普遍。他說：「這已不是是否會成功的問題，而是威力何時追上火藥化學能。」

電磁槍如果落實應用，那麼手槍步槍的硝煙，以及殘留火藥造成的槍械問題就成了歷史。但這項技術仍處於起步階段，仍需要等待更好的電力供應系統。