最後影像曝光！一路狂騎水溝蓋自摔爆頭亡 網：別想會國賠

北市中華路、長沙街口，8日下午3點2分發生一起死亡車禍，37歲陳姓機車騎士行經中華路1段，往北門方向，因不明原因自摔，導致頭部、胸部嚴重挫傷，當場失去生命跡象，經警消送醫搶救，下午4點20分宣告不治。不過從機車的前、後行車紀錄器影像發現，該機車騎在馬路邊緣，一路壓著水溝蓋前進，最後疑似打滑自摔。網友看完影片也只能嘆，行車紀錄器證明了不是別人撞他的，「家屬想灰沒得灰，也別想會國賠」。

警方表示，根據陳姓機車的前、後行車紀錄器，陳姓機車騎士疑似車速過快，失控跌倒後，陳男頭部撞擊人行道與路面高低落差的路緣石，機車傾倒後在路面滑行，機車並未與其他車輛發生碰撞。警方根據資料通知陳男的母親到場。至於事故原因，將後續調查釐清，現已抽血釐清是否有酒駕情事。

有網友轉貼該則新聞與行車紀錄影像到論壇《mobile01》，引發熱烈討論，紛紛回應：「提國賠，幫家人賺個幾桶金，用生命挑戰台灣道路施工品質」、「很明顯就是在金屬水溝蓋上高速時按煞車打滑啊，找死才在金屬水溝蓋上高速行駛，再好的車架、 再好的輪胎、再強的ABS都沒用，不過起碼自己的行車記錄器幫忙證明了是自己找死，不是別人撞他的，家屬想灰沒得灰，也別想會國賠」。

「輪胎在金屬上真的沒什麼抓地力，別拿自己的命試」、「這個騎法真的太詭異了，好路不走走歹路。」、「這不是在測試避震和車架穩定性，是在考驗自己命夠不夠硬。鬼門開就急著去報到了」、「中華路一段慢車道速限是50公里，從影片一路騎水溝蓋，超越10部以上汽機車，這車速應該超過60公里，自己摔倒只能說技術不好，重新做人以後再練車。」、「一堆想騎快，又只會靠右邊的笨蛋，是想施展水溝蓋跑法嗎？就跟山路上有時會看到一些屁孩，硬要從右邊超車都不不先注意路面有沒有砂石而雷殘一樣。影片看起來應該是壓到有高差的水溝蓋造成彈跳進而摔車，更前面一點的影片其實已經在彈跳了好幾個水溝蓋。」。