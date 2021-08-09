七夕情人節將至，myVideo應景推「高糖度甜寵片單」，囊括霸氣總裁、愛情懸疑與奇幻懸疑等3大甜寵劇系列，看男女主角互撒狗糧，就算是單身狗的觀眾，在家觀賞也能感受到甜到蛀牙的戀愛氛圍；除《一不小心撿到愛》、《陌生的戀人》與《司藤》外，還有宋茜新劇《心跳源計劃》、甜寵古裝劇《風起霓裳》、《花好月又圓》，以及張睿家、嚴正嵐主演《我的老闆是隻貓》等，情人節與另外一半在家防疫放閃，學習劇中愛情一招半式，愛情更增溫。

甜寵劇女王趙露思自《傳聞中的陳芊芊》爆紅後，近期與劉特演出《一不小心撿到愛》，再次化身被霸氣總裁攻略的女主，劉特使出在線哄女友3妙招，先是在趙露思公司樓下等她加班，還等了一個晚上，後又替對方買早餐，蓋毛毯並哄她睡覺，甜喊：「我抱著我的全世界，我怎麼睡得著。」他甚至使出只要女友一說話就吻她的終極大招，簡直吻到天花亂墜。

談到吻戲，趙露思自曝拍吻戲前都會吃大蒜，劉特則說：「談戀愛不讓親嗎？」讓敬業的兩人在劇中可說是吻好且吻滿，甚至吻出聲音，女生也不時撒嬌討親親，尤其劉特壁咚輕撫趙露思耳朵，安撫女生情緒後吻下的「安心吻」，還有兩人在帳篷內，劉特對趙露思說：「那你這麼想玩，那我們試試吧！」臉紅心跳台詞，都叫人酥麻。

宋茜在《陌生的戀人》首次一人飾演兩角狂飆演技，該劇導演是夯劇《想見你》導演黃天仁，走懸疑愛情路線，因此頗受矚目。宋茜坦言，能在同一時間內演繹兩種不同人生，是一次特別的經歷。她在劇中面對假面未婚夫歐豪控制狂般地把她關在家，一言不和就砸瓶子，失意的她在找尋記憶過程中，意外發現未婚夫的真面目，兩人雖遊走在危險愛情邊緣，卻也有激情床戲，宋茜意外發現歐豪肩膀高，讓歐豪回：「可靠的男人都是這樣！」網友笑喊：「相愛相殺才是成年人的愛情！」

景甜在《司藤》與張彬彬首場吻戲，打破傳統男主角壁咚女主角觀念，反倒是她霸氣地壁咚了男方，更讓人歎為觀止的是，這場吻戲居然長達了十多分鐘，將近半集，兩人曖昧情還從戲裡走到戲外，在一場演出中合唱《情人》，壁咚牽手背靠背等樣樣來，兩人對視眼神，讓觀眾都感受到粉紅氛圍，無法自拔。