葉家妤在《黃金歲月》登台演唱。（民視提供）

王中平對葉家妤好歌喉也讚不絕口。（民視提供）

陳美鳳也熱心在後台為葉家妤打理行頭。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》劇中王中平跟王彩樺的「雙星報喜」跟唱片公司有合約糾紛，飾演的女兒葉家妤登台替爸媽解危機，不少眼尖觀眾發現葉家妤最近變瘦了，她羞認從第一集到現在大約瘦了10公斤，雖然過程很辛苦，但看到自己在鏡頭的樣子，讓她相當有成就感。

葉家妤的登台歌曲〈心內只有你〉是王中平作詞作曲，劇中由Gino飾演的崇輝寫給采苓的歌。為了登台大秀，葉家妤表示，她很久沒有為戲唱歌，所以一拿到音檔就在家狂練習，只是在家苦練一度受挫，找不到下歌點，要進錄音室心情相當忐忑。好在錄音當天現場有歌唱老師，邊唱邊帶，老師還誇讚她是聰明的學生，一教就會，而且好歌喉會讓人感動。葉家妤稱讚老師超專業，讓她很安心把整首歌錄製完成。

葉家妤回想日前拍攝要登台演唱，她回想起當天還是很感動，原來當天除了有造型師跟髮型師在她旁邊幫她試禮服，就連同樣要拍戲的陳美鳳、王彩樺及賴慧如，還在後台幫她找飾品，從頭到腳都幫她打點好，讓她相當感動，尤其每一個人對她的登台演出，都給予鼓勵，就連導演也稱讚她相當聰明，在舞台上展現魅力，讓她羞認是有大家的愛，才讓拍攝過程也相當順利。