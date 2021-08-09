桃園市家住觀音區的22歲葉姓男子，本月7日在IG限時動態PO出：「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」、「不會讓你直接死，放血放到死」，台中市刑大獲報，將案件移轉給桃園市大園警方偵辦，員警查獲PO文的22歲葉姓男子，他初步供稱因不滿陳時中「貪汙」才發文，目的就是要讓他看到。全案依恐嚇罪嫌移送法辦。

葉男本月7日發出的IG限時動態，先是發一篇陳時中新聞畫面擷圖，上面註明「一看就有貪污，前後不一了，之後打掉」，後來又發一篇，寫著：「陳時鐘，你是我會開最多槍的人，你就是個畜生，台灣因為你 一堆中小型企業，將近要倒閉，我一定開你好幾槍，不同部位都開，心臟不開，不會讓你直接死，放血放到死」。

大園警方表示，葉男到案後已經把限時動態刪除，他說因為對於陳時中不滿也覺得他最近的防疫政策作為做得很爛才會PO文，目的就是要被看見，而警方全案也依恐嚇罪嫌移送法辦。

據了解，葉男還是8日在台南駕駛野馬跑車逆向行駛並闖紅燈被民眾拍下PO上網的當事人，而他也在社群媒體PO文，「台南朋友真熱情 我一到派出所警察就一直拍照 好像看到國際巨星一樣有夠累..」，平時發文態度就很囂張。