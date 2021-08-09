陳昊森接受雜誌專訪。（《Bella儂儂》提供）

陳昊森接受雜誌專訪。（《Bella儂儂》提供）

《刻在你心底的名字》去年上映至今，陳昊森的人生就像坐上持續往上衝的雲霄飛車，滿檔的拍攝、工作及代言，讓 一夜好眠 從此變得很奢侈。疫情高峰的兩三個月，多數人心情都矇上了一層灰，對生活對工作也失去熱誠，被問這段時間都在忙什麼，他帶著招牌的燦爛笑容說：「這段時間我跟廚具和食材成為了好朋友！我開始會做不同味道的菜，現在馬上可以做出一盤番茄炒蛋，還有無水料理 – 馬鈴薯牛肉！」

陳昊森對於表演的堅持，讓他在高中時就很篤定跟老師說，他想要走這條路，沒有 「Plan B」，「很多人覺得我很幸運，很早就知道自己要什麼，雖然對於未來是期待的，但其實也會害怕，我覺得一個人要學著放大期待，這樣未來才會更愛自己。」Instagram 上他送給畢業生「要當一個珍惜及勇敢說再見的人 」這句話，是他走過的路，「求學階段的我是個瘋狂的人，但當我踏入演藝圈後，我知道規矩的重要，現在的我會感謝失敗，當錯誤發生後也知道如何承擔。」

從初次登上節目被冠上「南屯王陽明」的稱號，到近年被貼上「小金城武」的標籤，他內心還是有些不自在，「我的確不服輸，但也很不習慣被稱讚，最害怕的一句話其實是『你長得好帥』，有些時候我會逃避那些掌聲，我只要知道自己夠認真了，其它就隨緣！畢竟掌聲是別人給的，誰說我表演完，觀眾就一定得要鼓掌？」

過去這段時間， 他少接很多工作，將「通告」留給親人，去找回過去一年來驟減的美好時光。防疫的日子中，可能少了一些收入，但讓他有更多時間曬曬愛犬「短短」，拿起吉他哼哼唱唱，或是待在家與親友聊天，「慢步調」是過去這段時間的關鍵字。

一句話就會想到三個哏的陳昊森，總能逗得大家捧腹大笑，「離開工作狀態的我，其實是一個很安靜的人，一件事情發生時，不管是好或壞我都會想很多，但如果一直往壞的方面想，我會覺得像是掉進無限深淵中，所以我選擇樂觀。」「我沒有想過為什麼工作上我需要帶給其他人快樂，但仔細想想，如果今天這一個拍攝、這一篇訪問，或是我的一個笑容，能讓別人覺得很開心的話，我就是在做一件很有意義的事情。」

談起生日願望，「我希望在工作與各領域上能夠不斷地超越自己，最後，有能力的話，我會想要替家裡蓋一棟屬於自己的窩。」