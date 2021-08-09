大里菸葉場公告為歷史建築，市議員林德宇、何敏誠9日在市議會質詢中要求，市府應加速爭取經費修復、活化，也要全力促成台中國家歌劇院等國家級藝文團隊進駐，不但可提供藝文團體更多創作、表演空間，更可讓屯區多一處藝文場館，創造雙贏。文化局長陳佳君說，未來如果文化部及國產署完成相關的協商，文化局一定會全力協助。

林德宇表示，今年初位在大里菸葉場的「文化資材銀行」啟用後，他跟立委何欣純都很關心大里菸葉場後續的活化再利用情形，他詢問，何欣純委員積極向中央爭取的修復、活化經費，目前辦理進度如何？

陳佳君表示，中央今年已核定大里菸葉場「修復及再利用計畫」、「7棟歷史建築修復工程委託規劃設計及全區管線系統評估案」及「考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置案」等三案，總經費6750萬元，中央補助70％經費，刻正辦理墊付程序中。

林德宇說，除修復再利用的工作以外，當時他跟何欣純委員也都很希望大里菸葉場能有台中國家歌劇院等國家級的藝文團隊能進駐、利用，他詢問，市府在推動這件事情上是否有新的進展，或是採取了哪些具體作為？

陳佳君指出，文化部蕭宗煌次長對大里菸葉場這個場地非常喜愛，他們都希望這裡未來可以規劃成一個多元的藝文場所，由於大里菸葉場的土地目前屬於國產署財產，大概一半是由台中市文資處代管，代管的部分目前正在執行考古遺址出土遺物相關的典藏設備、空間建置。

林德宇強調，目前台中歌劇院已經有借用大里菸葉場的一棟倉庫做為儲物使用，除了歌劇院，國立台灣交響樂團最近也在拚升格，他希望文化部、市府文化局及文資處等單位可以共同努力，促成這些國家級藝文團體來進駐大里菸葉場，不但可以再活化菸葉場的空間，也提供藝文團體更多空間資源，也要請市長盧秀燕多多出力。