黑車在國道汐止段硬切下匝道。（圖／翻攝臉書社團汐止集團）

黑車在國道汐止段硬切下匝道。（翻攝臉書社團汐止集團）

開車上路最怕碰到危險駕駛，有民眾在汐止交流道直擊一輛休旅車，直接橫跨邊坡、穿越車道及槽化線後駛下匝道，整個過程被行車紀錄器拍下，影片被轉貼到臉書社團，沒想到讓不少網友坦言「我也想過這樣做」。

網友在臉書社團「汐止集團」分享影片，在汐止國道上一輛黑色休旅車為了下匝道，不顧其他用路人安全，從北上車道硬是橫跨草地邊坡，只見車身左右晃動，讓準備上國道的後車駕駛趕緊減速，違規的黑色休旅車則是繼續跨越槽化線，隨後駛下匝道揚長而去。

網友見了影片笑說「汐止車神」、「神之飄移」、「伊呂波跑法」，有人則指出「基隆下汐止交流道方向只能往大同路跟五堵引道，不能下汐萬路」，推測駕駛是不想繞路，所以違規抄捷徑。

不少汐止人也紛紛表示「這樣就不用繞一圈了」、「我每次從基隆回來也有這種衝動啊」、「我每次都有這樣的想法，但是不敢這麼做」、「他實現了我很想做的事」、「原來是在地人才會走的路」、「終於有人完成我的想法了」。

還有網友加碼分享2019年就遇過相同的狀況，雖然違規車型不同，但行駛路徑如出一轍，讓不少人懷疑是同一位駕駛。

不過危險駕駛終究是違法行為，汐止警方也在社團上回應，黑色休旅車違規地點屬國道公路警察局管轄範圍，對於違規行駛車輛可向國道公路警察局提出檢舉，該局將依法舉發，汐止分局將函請高公局，將該路段加設護欄，以維安全。

★中時新聞網提醒您，危險行為請勿模仿。