東奧代表團回國，蔡英文：讓全世界注意到台灣的光芒。取自蔡英文臉書

東京奧運昨晚順利閉幕，蔡英文總統今晚感 謝68位選手、教練、後勤支援團隊與代表台灣在奧運賽場執法的裁判。「因為你們的發光發熱，不只是在台灣的大家深深受到鼓舞，全世界也因此注意到台灣散發出的光芒」。

蔡英文在臉書表示，帶著滿滿的感動，今天，代表團的全體人員都回到台灣了。她要謝謝他們讓全世界因此注意到台灣散發出的光芒。「就讓我們把這些光芒，牢牢珍藏在記憶裡」。

她說，不論是運動員苦練圓夢的淚光、奮戰到底的榮光、青春無敵的星光、合作無間的閃光、還是每一面獎牌榮耀的亮光，台灣體育的光輝，我們一起來閃耀下去！「再次謝謝每一位為奧運付出努力的人，成就了為台灣喝采的每一道光！」

本屆東京奧運，台灣代表隊共獲得2金4銀6銅佳績，一舉突破本國奧運獎牌新紀錄。趁著今天最後一批台灣選手全數回台之際，蔡英文總統也特別發表《謝謝你們 台灣之光》影片，結合本次東奧令人印象深刻的動漫元素，紀錄全部代表團68位選手的光榮時刻，盛讚運動員和相關代表團成員們「讓世界看見台灣之光」！

民進黨表示，本支影片以「台灣之光」為題，凸顯了運動員苦練圓夢的淚光、奮戰到底的榮光、青春無敵的星光、合作無間的閃光，將每一面獎牌榮耀的亮光，歸功於運動員們的付出與熱情，讓世界看見台灣的體育光輝！

影片除了展現所有68位代表團選手的英姿，更特別放入教練、防護員、陪練員、防疫人員等，以及擔任執法的我國裁判和在家為選手加油的台灣群眾影像。感謝每一位為奧運努力付出的人，「成就了為台灣喝采的每一道光。」

另外，影片也致敬本屆東奧開幕式令人印象深刻的動漫元素，特邀漫畫家替12組奪牌選手繪製「光榮時刻漫畫」。包括李智凱完美落地後擁抱林育信教練的師徒情誼；「麟洋配」贏得金牌的最後一顆「IN」壓線球；黃筱雯秀出手上台灣刺青闖進四強掩面落淚等經典畫面，都以漫畫形式熱血重現！