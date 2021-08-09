大陸資深女星于月仙出道多年，因演出電視劇《鄉村愛情》的「謝大腳」一角打開知名度，今（9日）卻傳出在內蒙古發生嚴重車禍，不幸身亡，享年50歲，據悉事故原因為撞到駱駝，而除了于月仙，同車者另3人都已獲救，無生命危險。

內蒙古阿拉善警方稍早發布通報，郭姓駕駛9日凌晨3點半左右駕車發生交通事故，造成于姓乘客身亡，駕駛及另兩名乘客為受傷，目前傷者正在救治中，沒有生命危險，事故原因正在調查中。

陸媒則進一步指出，接獲相關負責人透露，郭姓駕駛疑似車速過快，在路上和兩隻駱駝發生擦撞，事故不只造成于月仙遇難，兩隻駱駝也死亡。消息一出，震驚不少網友，紛紛驚呼「凌晨三點半，疲勞駕駛了吧」、「駱駝那麽慢不至於撞上吧，就算看不清及時剎車也不至於這麽嚴重，這車得開了多快」、「人不幸，兩隻駱駝也很不幸」、「駱駝那麽大隻都撞死，可以想象當時的車速是有多快」。

于月仙除了因《鄉村愛情》聞名，也曾演出《書劍恩仇錄》、《水滸傳》等劇，新戲《理想照耀中國》也得到不錯評價，她這陣子在家鄉內蒙古拍戲，日前才發近況歡迎大家去玩，沒想到突然發生死亡車禍，不少影迷都難以接受。