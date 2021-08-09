對於蘇貞昌昨天說台灣「現在已超過910萬人施打疫苗」，國民黨籍新北市議員葉元之怒批說謊，根據CDC公布的最新資料(到8/9 10:00)，總計只有867萬9320人打到疫苗！

行政院長蘇貞昌 昨（8）日在臉書表示，台灣「現在已超過910萬人施打疫苗」，涵蓋率達到36.88%。

國民黨籍新北市議員葉元之今（9）日怒批蘇貞昌不僅說謊，而且還自我感覺良好，在台灣面臨嚴重疫苗荒的今天，他還有閒情逸致做大內宣，看了真令人火大！

葉元之揭露，「台灣根本沒有超過910萬人打到疫苗」，根據CDC公布的最新資料(到8/9 10:00)，台灣共有577萬4865人打AZ、290萬4455人打莫德納，總計只有867萬9320人打到疫苗，其中有50萬0977人打到第二劑。

葉元之直言，蘇貞昌講的超過910萬人打到疫苗，應該是把第一劑和第二劑的施打人數相加，但不管台灣人打了一劑或兩劑，就是只有867萬人打到，蘇貞昌是刻意欺騙大眾，美化自己政績。

葉元之無奈表示，他最近還是不斷接到民眾陳情，希望能幫他們爭取疫苗，例如百貨業的7年級生、圖書館員、指揮交通的義交，這些民眾心聲都在在反映疫苗嚴重不足，蘇大院長看到了嗎？

葉元之痛批，民進黨政府為了護航國產疫苗，刻意壓低國際疫苗的採購量，蘇貞昌與其每天花心思騙來騙去大內宣，不如去國外催貨，讓台灣人民早點打到疫苗吧！