香港2名男子因違反第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，今（9日）於屯門裁判法院均被判監禁4個星期。截至今日，香港共有168人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14個星期或罰款最高1.5萬港元不等。

今被判刑的首例個案為1名73歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫14日，惟檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年5月7日離開其檢疫地點，被控違反相關規例；第2例個案則涉及1名70歲男子，早前同樣獲發強制檢疫令，但在檢疫令尚未屆滿前，他於今年5月9日離開其檢疫地點，亦被控違反規例。

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