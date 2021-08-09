29歲南韓網紅DJ MIU擁有前凸後翹的火辣身材，清純臉蛋還撞臉少女時代潤娥，讓她的人氣居高不下，獲封「暗黑版潤娥」的稱號，IG至今已經累積將近200萬人追蹤，她也時不時會放送福利照，讓粉絲一飽眼福，日前她曬出在陽台上的比基尼辣照，再度掀起話題。

DJ MIU日前在IG發文曬照，只見她身穿褐色編織比基尼，站在陽台的欄杆前，身後就是一大片海洋，三點式泳衣襯托出DJ MIU的逆天身材，傲人雙峰不但隨時都要掉出，大片鎖骨更是吸睛，一雙白嫩長腿也一覽無遺，性感S曲線讓網友都陷入瘋狂。

DJ MIU在文中向粉絲撒嬌，她已經很久沒見到大家了，最近她上傳了新的YouTube影片，希望粉絲們能去觀看，貼文在短短時間內就有將近6萬人按讚，火辣身材引來網友們狂刷愛心，還忍不住直呼，「妳真的好美」、「好漂亮」、「我的寶貝好想妳」。

事實上，雖然DJ MIU逆天，她卻只想專注在DJ音樂事業，希望能像前輩DJ SODA一樣厲害，因此拒絕了各大綜藝節目的邀約，還不想要進入演藝圈，近來她也在Youtube經營個人頻道，讓粉絲們能夠欣賞她在各大世界DJ節的精采演出片段，更讓粉絲看見她私下日常的一面。