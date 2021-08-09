中央氣象局表示，太平洋高壓明(10)日起逐漸增強，中南部降雨減緩，整體降雨時間也減少，有別於連日來烏雲罩頂，周二起降雨空檔增加，偶爾可以見到陽光，不過午後大台北及各地山區仍有較大雨勢，降雨機率達90%。

雨彈狂炸中南部！氣象局最新說明｜2021.08.09

氣象局指出，周二起太平洋高壓逐漸增強，雖然受西南風帶來水氣影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，但中部降雨情形相較南部較少一點，不過整體降雨情形逐漸減緩，降雨時間也減少，主要在清晨至上午時段比較明顯，其餘時間降雨空檔增加，偶爾可以見到陽光。

東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區主要為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，尤其大台北地區及各地山區午後雷陣雨發展較明顯，有較大雨勢發生的機率，請留意短延時強降雨現象；溫度方面，北部地區高溫預估31到33度，其他地區30、31度。

9至10日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三至下周一(11日至16日)太平洋高壓西伸，台灣位於高壓邊緣、水氣仍多，天氣型態以午後雷陣雨為主，除了中南部有局部短暫陣雨或雷雨外，東半部也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；各地高溫約31到33度。

17日至19日南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。至於第9號颱風盧碧在9日下午2時已變性為溫帶氣旋；第10號颱風銀河在東京東北東方920公里的海面上，朝東方向行進。