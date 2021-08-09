據俄媒9日報導，俄羅斯海軍將在2021年底前接收3艘核潛艦，其中包括「別爾哥羅德號」（Belgorod），該艦號稱世界上最大的核潛艦之一，能夠搭載6具「波賽頓」（Poseidon，希臘神話中的海神）核動力無人潛航器（也被稱為「核魚雷」），有說法指它可以到達並攻擊美國海岸線上的目標。

來自俄羅斯造船工業的消息人士對衛星通訊社表示，到年底前，北德文斯克造船廠將向俄羅斯海軍移交3艘核潛艦，包括「奧列格大公號」戰略核潛艦、「新西伯利亞號」多用途核潛艦，以及別爾哥羅德號實驗潛艦。其中奧列格大公號將於9月交付，該艦是「北風之神」-A級戰略核潛艦的二號艦，而俄羅斯計劃建造7艘「北風之神」-A級潛艦，預計在2027年全部交付部隊。

先前，來自俄軍工部門的消息人士透露，別爾哥羅德號將於今年9月完成測試。該艦目前正在進行測試，核反應器已啓動。據俄媒報導，別爾哥羅德號長約184公尺，排水量達3萬噸，「屬全球最龐大的核潛艦之一」，能夠攜帶6具「波賽頓」無人潛航器（核魚雷），其作戰能力備受關注，將令俄羅斯的核威懾能力更上一層樓。

在2018年的聯邦會議咨文中，俄羅斯總統普丁首次宣布研製「波賽頓」的消息。他說，該無人潛航器可以裝備常規武器和核武器，能夠打擊範圍廣泛的目標，其中包括航母編隊、海岸防禦工事和基礎設施。盡管目前公開的訊息有限，但有人認為它可以到達並攻擊美國海岸線上的目標。據稱別爾哥羅德號服役後將主要部署在太平洋。