連38槓 威力彩頭獎獎金下期上看15億元 22:042021/08/09 中時新聞網 呂承哲 、中時、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連38槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩今(9)晚間開出第110000063期威力彩，預估頭獎累積獎金上看13億元，若有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：06、10、23、29、35、38，第二區獎號為：01。今晚威力彩連38槓，下期頭獎上看15億元。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 議員爭取帕運激勵金應比照奧運 運動局：中市帕運獎勵金比例比中央更高 8月行情 3個不可不知 內資出奇兵 櫃買大發威 股東會行情 #獎金 #台彩 #威力彩 #頭獎 #獎號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆老大公廟開燈夜 拉開中元祭序幕 04:102021/08/08 焦點要聞 遇水則發 男買完東奧運彩突躺地淋雨 警一聽原因傻眼 09:402021/08/09 社會 疫情干擾 服務業薪情大不同 04:102021/08/09 財經焦點 威力彩上看13億元！4星座偏財噴發 中獎率最高 10:052021/08/09 運勢 東奧熱 點燃運動健康商機 04:102021/08/09 生活新聞 黃西田父女合唱默契絕佳 王彩樺盼演藝圈傳承長存 22:552021/08/08 娛樂 蔡俊章寫意彩筆 揮灑人生真善美 08:302021/08/07 財經 《證交所》外資上周轉賣為買 最愛聯電 13:432021/08/09 財經 財報有喜高價股 外資追捧 04:102021/08/09 財經要聞 人事異動站 7月30日至8月5日 04:102021/08/08 產業．科技 群益證券本周看好四類股 09:122021/08/09 財經 財經熱門新聞 超像1999年美股泡沫高峰 分析師：不是史詩級軋空就是暴跌 - 財經 無法彎道式超車！梁孟松曝中芯現況 3因素卡住設備採購 - 財經 三星少主回歸！2隻700磅大猩猩挑戰台積電 別忘張忠謀示警 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 連38槓 威力彩頭獎獎金下期上看15億元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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