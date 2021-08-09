台中市西屯區長陳寶雲表示，每名受表揚者都有一段孝親感人的事蹟，將孝行美德傳給全體市民朋友，也溫暖每個人的心。（盧金足攝）

台中市西屯區公所表揚的孝行楷模，展現堅毅不拔、犧牲奉獻的精神。（盧金足攝）

台中市西屯區公所9日舉辦「台中市西屯區110年度孝行楷模表揚大會」，共表揚21名孝行楷模，以表彰孝行，樹立典範，西屯區長陳寶雲表示，每名受表揚者都有一段孝親感人的事蹟，平常默默盡孝，只有里內少數人士知道，藉由西屯區各里辦公處、民意代表等共同遴選推薦，將孝行美德傳給全體市民朋友，也溫暖每個人的心。

陳寶雲強調，孝行楷模是社會上不可或缺的一股溫柔而堅定的向善力量，就像溫暖的太陽綻放的光芒一樣，將愛心及關懷灑滿社會每個角落。

從受表揚孝行楷模身上看到堅毅不拔、犧牲奉獻的精神，樹立孝行典範，以每天一點一滴對父母長輩的關愛，從小愛累積成大愛，真正從生活中落實與實踐孝的美德。

西屯區表揚孝行楷模中，上安里周秋緞自嫁進何家便與公婆同住生活，公公往生以後，婆婆身體健康情形日漸下滑，肩負照顧老人家責任，照料生活起居。

令人感動的是，周秋緞每天細心照料準備三餐，協助日常吃飯、洗澡、穿衣等生活數年如一日，克盡孝道，孝敬奉養婆婆經年如一日而無怨尤，對待尊長的行為美德，導引人心，見賢思齊。

家住福安里的吳沛倫，照料年邁行動不便的母親，平常生活起居親力親為，調配均衡飲食，母親不想去醫院復建，特別在家裡克服現況，安排簡單的走路和踏階及手、腳踏車等運動，延緩肌肉流失，與母親常互動多說話聊天，保持身心愉快。

吳沛倫也常帶長輩出門戶外走動與人群接觸，開拓心胸不鬱悶，對母親的關愛和照顧實踐孝行美德，值得嘉許推薦。

受表揚的孝行楷模，展現堅毅不拔、犧牲奉獻的精神，陳寶雲說，希望大家從生活中落實與實踐孝的美德，行孝只要有心、只要盡心，你我都有能力在生活中實踐孝道。