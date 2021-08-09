法國實力派女星麥雯憑藉執導新片《摯愛之路》第三度入選第73屆坎城影展，並陸續至西班牙聖賽巴斯提安影展及台北金馬國際影展首映，更在爛蕃茄獲得近滿分，麥雯的每部作品皆為自編自導，甚至會客串一角於本身電影中，堪稱集編、導、演於一身的才女。《摯愛之路》靈感也是發想自本身的家族故事。

法國女導演麥雯於1976年出生法國，母親是資深女星凱薩琳貝勒侯吉雅，身處在演藝世家的她，從小就應家裡要求成為童星，但在早年成名為法國影壇而非演技，卻是她曾為名導盧貝松的前妻，15歲即嫁給當時33歲的盧貝松，16歲則就生下女兒莎娜貝松，在婚後除了零星客串丈夫的片子，所以中斷數年演藝事業，但直到2人因盧貝松拍攝《第五元素》外遇蜜拉喬娃維琪而終止婚姻關係，她才漸漸重新回到幕前，開始演出自己編寫的單口喜劇，並於2006年交出人生首部作品，宣告她正式重返電影圈。

正值而立之年的麥雯交出首部電影長片《原諒我》，自傳性質的片子為她帶來了法國凱撒獎最佳新導演的提名，從此開啟她情感豐沛的創作之路。第3部講述法國警局少年隊的《守護天使波麗士》起開啟了她入選坎城影展正式競賽之路。從2011年《守護天使波麗士》奪下坎城影展評審團特別獎，到2015年《我心深愛的國王》讓女主角艾曼紐貝考在坎城影展封后，一路到2020年《摯愛之路》再度入選坎城影展的榮耀，讓她從此擠身法國影壇的中堅份子，並揮別前夫的陰霾，打出了屬於自己的一片天。

《摯愛之路》由阿爾及利亞裔祖父逝世開始，全家人難得齊聚喪禮，卻引爆了多年壓抑的各種矛盾。大至舉辦形式，小至棺木材質，無所不吵，女主角同時也陷入了自我國族認同的十字路口。她在法國影壇的影響力下，讓她同時找來豪華演員陣容群大飆群戲，為此片增添不少星光。包括飾演高壓母親的凱薩獎影后芬妮亞當，還有法國導演歐容近年愛將瑪琳華特飾演不合的妹妹，連炙手可熱的法國一線小生路易卡瑞都來跨刀，最終也在今年法國電影最高榮譽凱薩獎中一舉入圍四項大獎。電影將於12日在台上映。