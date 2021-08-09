俄羅斯衛星通訊社9日報導，俄羅斯國防部將在遠東地區的千島群島（俄羅斯稱庫里爾群島）建設50多座設施。

消息指出，俄國防部近年來已在千島群島建設了近30座各種構築物，包括多座軍人宿舍，住房設施完善將能滿足一切生活需求。在可預見的未來，國防部轄下的「軍事建築公司」將在千島群島上建設51座設施。據悉，所有設施都要求能抗芮氏規模9的強震。

千島群島位於俄羅斯遠東堪察加半島與日本北海道之間。群島南部的四島是俄日爭議島嶼。這些島嶼在第二次世界大戰以前屬於日本，二戰後由蘇聯占領，蘇聯解體後由俄羅斯作為繼承國實際控制。

俄羅斯衛星通訊社9日報導，俄羅斯國防部將在遠東地區的千島群島（俄羅斯稱庫里爾群島）建設50多座設施。

消息指出，俄國防部近年來已在千島群島建設了近30座各種構築物，包括多座軍人宿舍，住房設施完善將能滿足一切生活需求。在可預見的未來，國防部轄下的「軍事建築公司」將在千島群島上建設51座設施。據悉，所有設施都要求能抗芮氏規模9的強震。