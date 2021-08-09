聯合國領導的「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）9日公布報告，直稱人類活動導致了地球變暖。報告推估，全球均溫最快在2030年就會上升超過攝氏1.5度（1.5℃），比先前預測的要早10年。而一旦突破這個長期暖化門檻，預料熱浪、乾旱、洪水和颶風等極端天氣事件，將會更加嚴重和頻繁，對人類帶來莫大災害。聯合國秘書長古特雷斯形容，該報告向人類發出了「紅色警報」。

這份報告題為《氣候變化2021：自然科學基礎——IPCC第六次評估報告——第一工作組報告》，長達約3500頁。這是IPCC繼2013年之後（經過8年）再發布相關評估報告，由來自逾60個國家和城市的234位氣候科學家歷時3年撰寫，其中研究超過14000篇科學論文，被形容為有史以來最大規模的氣候變化報告。

專家認為，這份報告是對各國政府削減碳排放政策的「當頭棒喝」。報告指出，在所有排放情景下，全球升溫都將至少達到1.5℃。即使是最具雄心的低排放情景，預料全球升溫會在本世紀30年代達到1.5℃，隨後將超出溫控目標到1.6℃，直到本世紀末才回落到1.4℃。1.5℃是《巴黎氣候協定》設定的溫控目標，而先前推估最有可能於2040年左右達到。

報告直稱，人為導致的氣候變化危機是毋庸置疑的，而人們避免災難性結果的窗口已在關上。科學家警告說，近年氣候變遷不斷惡化，北美熱浪、歐洲洪災和南歐山火在在顯示行動已刻不容緩，沒有任何一國能置身事外。這次報告亦詳述未來幾十年世界海洋、冰蓋和陸地將如何發生重大變化。

聯合國秘書長古特雷斯形容，新報告是 「人類的紅色警報」，證據無可辯駁。他在聲明中說，「燃燒化石燃料和砍伐森林產生的溫室氣體排放，正在扼殺我們的地球，並使數十億人面臨直接風險。」他呼籲立即停止使用煤炭能源和其他高污染化石燃料。

這份報告預計將成為11月在英國格拉斯哥舉辦的「聯合國氣候變化大會」（COP26）上的商議談判基礎，各國料將根據《巴黎氣候協定》進一步提高減排承諾，以求將全球升溫控制在1.5℃以內。