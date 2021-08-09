近況不理想的統一獅隊，9日全隊敲出14安，其中林安可2安貢獻3打點，助隊以7比4擊敗中信兄弟，中斷近期2連敗也斬斷兄弟6連勝，並將魔術數字凍結在M5，領先獅隊勝差從2.5場縮成1.5場，兄弟想要封王最快要等到13日。

上半季進入白熱化階段，此役排名前2的2支球隊正面交鋒，兄弟推出回鍋洋投羅傑斯迎戰獅隊洋投飛利士，兄弟在首局就靠著許基宏二壘安打先馳得點，獅隊則在4局上利用連續3支安打添得2分逆轉，但下半局又立刻被兄弟追平。

5局上獅隊攻勢再起，郭阜林、林岱安接連敲安，林祖傑成功短打護送跑者攻佔二、三壘，陳傑憲獲得保送形成滿壘，雖然林靖凱敲出二壘飛球出局，但林安可敲出關鍵安打，一棒送回2位跑者，助隊取得4比2領先。

8局上蘇智傑再從官大元手中敲出陽春炮，獅隊單局再添2分，雖然兄弟在下半局靠著陳文杰三壘安打、陳子豪高飛犧牲打追回2分，但最終仍以3分差吞敗。

飛利士主投7.1局被敲5支安打，投出5次三振、3保送，失掉4分皆為責失，但靠著隊友火力支援奪下本季第2勝（另有1敗）；羅傑斯本季首度先發僅投4局，被敲6支安打失4分，吞下本季首敗。