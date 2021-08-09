導演烏貝托帕索里尼自編自導之作《為你找個家》（Nowhere Special），講述一名單親爸爸在自己僅剩幾個月的人生當中，積極為4歲兒子找尋可以撫養他的家庭的故事，繼《無人出席的告別式》後本片再次於各大影展好評不斷，導演表示若《無人出席的告別式》是關於人生的故事，那《為你找個家》則是關於死亡的故事。他說：「《為你找個家》的故事啟發於報紙上的一篇報導，一個重症的父親為了幫剛學會走路的孩子找新家庭的故事。基本上這部電影是關於接受死亡，不僅是爸爸，也包含他幼小的兒子。」

該片找來英國男星詹姆斯諾頓（James Norton）演出來日不多的單親老爸，詹姆斯諾頓前年因與艾瑪華森共演《她們》而聲名大噪，近日也因《謎屋闇語》又創下一波熱潮。這次接下《為你找個家》，他說：「劇本完全讓我心碎了，這是一部充滿力量的劇本，我從來沒讀過像這樣的劇本，我非常想讓大家了解這個故事。這故事雖然只是關於一個年輕的爸爸快要死了，為此他必須幫他幼小的兒子找新的家人，卻很純粹而強大。」詹姆斯諾頓也表示為了詮釋一個專業的清洗窗戶工人，他甚至去上了「窗戶清潔工」速成班，他說到：「導演和我說，我必須看起來像是真的洗窗工，要看起來很真實，所以他還讓我把所有工具帶回家。」

電影描述一位35歲的窗戶清潔工約翰，每天致力於撫養他4歲的兒子麥可，因為孩子的母親在生完孩子後不久就離開他們。當約翰得知自己來日不多，他開始嘗試為麥可找到一個新的完美家庭，想讓寶貝兒子在他死後過上最好的生活。面對各式各樣的家庭面談，約翰該如何通過短暫的相遇來判斷一個家庭？ 而他又是否足夠了解自己的孩子，可以為他做出選擇？《為你找個家》將於9月17日在台上映。