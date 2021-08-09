吃緊弄破碗！高雄前鎮區凱旋夜市前路面先前出現長約15公尺、寬約10公尺塌陷，副市長林欽榮場勘時不滿處置消極，怒罵官員「做不好就殺了你的頭」，工務局趕在清晨前完成搶修、通車，未料9日晚間相同地點竟再度下陷，坍塌原因疑似是地下管溝跟雨水箱涵連接處脫落。

前鎮區凱旋夜市前路面3日出現大面積下陷，當時林欽榮現勘發現，雖然塌陷處周圍有架設警示錐，但該路段仍然有風險，與工務局研議後，認為不應該拖到4日上午才開挖搶修，對於塌陷路段的處理過於消極，因此直接對工務局官員下令「早上5點半前全做好，做不好就殺了你的頭！」

高市府工務局趕在林欽榮限定的時間搶修完畢，沒想到事隔6天，同一地點再度傳出下陷，市議員李雅靜獲報後，立即趕往現場關心，李雅靜表示，現場下陷的高低差很大，可能是因為上次路面回填過於倉促，踩踏在重新補過的路上感覺竟然是鬆軟的，而且道路竟然會有踩踏的痕跡。

高市府水利局表示，當時為考量通車需求及天氣因素，4日清晨先恢復通車，水利局待連日降雨，9日天氣好轉時，晚間立即調派工班機具進場開挖搶修，因爲目前雨水孔蓋下地，人員無法進入箱涵內巡檢，9日晚間提升會孔蓋，10日早上會進入箱涵查修，才能了解是否損壞，初判箱涵與側溝的連通有脫落或破損，造成路面下土壤流失造成。