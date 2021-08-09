招聯會原規畫明年起的分科測驗每科滿分為45級分，但卻遭到外界質疑。教育部今天表示，考量社會各界對級分制的疑慮及建議，已請招聯會評估適度提高至60級分或75級分的可行性，並增加分發入學同分參酌比序項目。

為符應108課綱精神，招聯會於106年公布「大學多元入學方案（111學年度起適用）」，其中分科測驗成績從百分制調整為45級分制。考量部分教師、家長及考生對即將實行的新制尚有疑慮，招聯會及教育部前於6月29日及7月12日邀請教師團體、家長團體、高中端、大學端等代表參與兩場座談會，藉以蒐集各界意見。

招聯會於座談會中重申強調級分制係基於跨科標準化理念，惟教育部考量分發入學僅依採計科目成績分數為單一分發基準，與申請入學管道除學測採計成績外，尚有第二階段指定項目甄試成績有所不同，為避免分科測驗採45級分制造成校系同分增額的風險，已請招聯會針對多數團體代表所提超額問題研議改採60級分或75級分。

同時，教育部也請招聯會於分發入學的同（級)分參酌方式，增加「採計科目原始分數加權後總分和」並列為最後一個比序項目。

教育部表示，考量111學年度大學多元入學方案實施前，社會可能預期心理及相關需求，也請招聯會對高中端師生及家長加強說明級分制理念，並請儘早對高中端提供各校系依級分制的錄取門檻模擬資料，以利高中輔導工作。