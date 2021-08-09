隨著標普500指數上周創下新高紀錄，收盤來到4436.52點，主要是美國7月非農報告達94.3萬人，超乎市場預期，失業率降至5.4%，續領失業金人數也降至300萬人之下，反應在各州停止發放失業補助金後，經濟仍朝著復甦方向前進，對此，華爾街的分析師認為，若指數突破4500點，將迎來史詩級大軋空，但若跌破4300點，將迎來10%的修正。

據《Marketwatch》報導，隨著投資人面對新冠肺炎疫情新一波傳遞恐帶來的衝擊，美股上周歡樂的氛圍正在消退。高盛警告，大陸經濟恐被Delta病毒蔓延拖累，這對於油價來說沒有益處，黃金價格也面臨大跌，亞股漲跌不一。

BTIG 分析師表示，經濟刺激與寬鬆貨幣政策，讓資金推動了股市、原物料、房市以及通膨，以及違反直覺得債市走勢，將實際收益率推至 1970 年代低點。Julian Emanuel 和 Michael Chu的研究報告指出，基本上股市隨著波動上升，漲勢應該會在今年第三季停滯，但隨著迷因股戲劇性的價格變動，提高波動上升的可能性，但實際上，1999 年底科技股泡沫接近高峰之際，也有出現過，也就是透過負實際利率、創紀錄的財政和貨幣寬鬆、創紀錄的保證金債務和更高的通膨趨勢。

研究報告認為，若標普500指數能開始帶動史詩般的情緒上揚，這會與1999年底很不同，這可能讓空頭回補的壓力促使大規模軋空，透過社交平台推動的迷因股是否會有更驚人的表現，讓基金經理人更願意擁抱這些標的？然而，若漲勢失去動能，甚至跌破4300點的 50 天移動平均線支撐點，引來2021年股市的回調時刻，那市場可能走向另外一條路，也就是有回調10%的可能。