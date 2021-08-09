食藥署近日遭國民黨立委林亦華爆料「超打」進口疫苗，引起各界關注。前民進黨立委郭正亮指出分析了食藥署長吳秀梅的回應後指出，全世界有哪個國家的政府相關防疫人員可以膨脹到20萬人？且中央編制的各類人員總數是15萬人左右，還有就是這半個月有33萬劑的莫德納疫苗不知道打到哪裡去，他認為這些事情比好心肝、禾馨診所特權疫苗事件嚴重百倍，應該要好好去調查。

郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中表示，吳秀梅是正常反應，「因為她就想說，第2類有20萬人，老是抓我食藥署幹什麼？且食藥署超打也不是新聞，她就覺得，已經報過一次了怎麼又來？而且是問細節，169%不是大家早就知道的？而且加一加也才1200多人，她就覺得這在20萬人裡面算什麼，怎麼不去追經濟部、交通部或內政部？」

郭正亮也建議記者，去追一下第2類名單的其他20萬人到底是誰，還有台北市議員游淑慧質詢的，有33萬劑萬莫德納打到哪裡去？「吳秀梅很聰明，她覺得這都比自己的事情大的多，更是大新聞，怎麼不去追？她的想法大概這樣」。

郭正亮直言，全世界沒有一個國家的政府相關防疫人員可以膨脹到20萬人，這簡直是笑死人了，「我甚至還去查中央編製的各種公務員，包括工友和約聘雇人員，到底有多少人，中央編制的人數大概15萬多」。

這時主持人問郭正亮，「多出來那些？」郭正亮則說，「我不知道，這就是我好奇的地方，為什麼會有20萬呢？」至於7/16到8/1莫德納的施打數量怎麼會多增加33萬劑，衛福部長陳時中第一時間還掰那是警員、教師，「對不起，那是第7類，都講錯了」，郭正亮認為，「大家要追，是追這一種，這比好心肝、禾馨診所嚴重百倍」。