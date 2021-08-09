食藥署超打疫苗風波，國民黨立委林奕華今再度爆料，食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人列入第二類施打對象，且不願提供名單，形同黑箱特權疫苗。晚間食藥署回應，施打名單是由疾管署造冊。而疾管署則稱，名冊皆經ACIP專家會議討論同意，運送、生產疫苗人員接種有其必要。

立委林奕華表示，食藥署疫苗超打169%，又利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷藏至第二類特權疫苗施打名單中，且施打人數竟比整個食藥署加疾管署的施打人數都還要多，更拒絕公開相關細部數據資料，形同黑箱特權疫苗。

林奕華指出，7月初就已行文衛福部詢問第二類優先接種對象中，所謂「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」到底有哪些疫苗廠、又各有多少人？但食藥署不但遲遲不願意提供，質疑其中是否有國產疫苗的廠商人員，「連國產疫苗生產人員都不打的疫苗，衛福部竟強逼國人施打？」

根據《ETtoday》報導，食藥署主秘李明鑫晚間受訪時表示，「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」並非是食藥署造冊，是由疾管署負責，李也回應超打指控，指食藥署不只有正式員工，還有編制外人力協助審核防疫物資，醫藥品查驗中心人員經常與食藥署、指揮中心人員開會，才會評估造冊施打疫苗。

疾管署副署長莊人祥則稱，倉儲、物流人員確實由疾管署造冊，且這些人員都已經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意列為第二類接種對象，若倉儲人員感染，會造成疫苗運輸出現問題。