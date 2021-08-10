亞洲爆發新一波疫情，尤其是中國大陸重啟旅遊防疫限制，進而打擊燃料需求，加上美國7月就業數據意外強勁推升美元走強，使得以其他貨幣購買美元計價的大宗商品變貴，這些因素導致原油與黃金價格周一重挫。

紐約西德州原油9月期貨價9日盤中下跌4.07％，每桶報65.61美元，上周累跌近7％。倫敦布蘭特10月期油繼上周暴跌6％後，周一再跌3.9％，每桶報68.04美元。黃金現貨價周一一度暴跌4.4％至每盎司1684.37美元，創下3月31日以來的逾四個月低點。

中國疫情升溫，加上馬來西亞、泰國等國每日新增確診人數創下新高，市場擔憂這些國家恐提高防疫作為，進而拖累經濟復甦速度並影響燃料需求。

另一方面，美元持續走強，連帶壓抑大宗商品的購買需求。美國政府上周五公布非農就業數據表現亮眼，投資人預期聯準會可能會提早收緊貨幣政策，令美元兌歐元升至4個月新高。