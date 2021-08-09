應召站業者會透過LINE群組攬客。（翻攝照片）

「人與人連結」沒有因疫情消失，只是地下化；網路論壇張貼訊息雖然方便，但容易遭到查緝，LINE群組有其私密性，成了情色交流的暢通管道。不過，並非只有業者經營情色群組，甚至有老司機自己當版主，好康逗相報，甚至因此建立起權威，成了「風月教主」，連女神級應召女都有能力約出。

據《鏡週刊》報導，一名網路情色論壇版主透露，過去不少論壇管理員、版主，或意見領袖，會經營自己的LINE群組，甚至還會結合全台各縣市的群組們，成立「版主群」，他們是情色圈的老司機、意見領袖，連情色業者都想拉攏。

「版主群」們能力之強，應召站會提供他們「優先選妃」、「試車」的特權，更別說折扣優惠；甚至有「女神級」的個體戶應召女，只透過群組發出「營業訊息」，也就是說，想一親女神芳澤，群組限定。

不過警方網路巡邏並非僅限論壇，LINE也是巡邏範圍。警方強調，查緝不法不因疫情而停下腳步，遇有不法情事必定移送相關單位嚴辦；同時呼籲，疫情期間請民眾共體時艱，務必佩戴口罩、遵守避免群聚、保持社交距離，共同戰勝病毒。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。