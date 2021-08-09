科學家警告，由於全球暖化造成的兩極融冰，包括墨西哥灣流在內的海洋環流正處於崩潰的邊緣，一但發生以後，可能造成北大西洋暖流無法到達西歐與北歐，這可能會使歐洲和北美在某一年出現冬季封凍。

未來主義(Futurism)報導，在2004年的科幻災難片《明天過後》(The Day After Tomorrow)中，提到一種觀點「全球升溫竟造成冰河時期」，雖然電影有其誇大的部分，但是其理論依據是其來有自。科學家表示，「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation AMOC）是北美與歐洲重要的氣候調節，它將溫暖且密度更大的鹹水，從熱帶海域輸送到北歐，再進入北極海；海流到了北極冷卻後，形成下沉環流返回南方海域，完成循環。這樣的環流帶流經之地，海洋不至結冰，這也是北歐各國許多海港不至於封凍 。

大西洋的環流循環，紅色的暖流一路向北，到了北極海冷卻再回到南方。(圖/NOAA)

但是根據德國波茲坦氣候影響研究所( Potsdam Institute for Climate )發表在《自然氣候變化》雜誌( Nature Climate Change)上的一項新研究，受到人為的暖化影響，該系統越來越容易受到干擾，這是近幾年氣候愈發暴烈，比如降雨過急，長期苦旱、森林大火等等糟糕的環境問題。

波茲坦研究所的氣候研究員尼克拉斯·布爾斯 (Niklas Boers)表示，分析了累積幾個世紀的海平面高度與溫度數據，表明AMOC 可能從原本相對穩定的模式，走向了不可預料的極端模式。

布爾斯表示，一但 AMOC真的出現停滯，在最壞的情況下，海平面因冰融而上升，同時歐洲大部分地區和北美部分地區，可能會在冬季時，陷入長時間的極端寒冷。

「這是因為大量冰山融化後，沖淡的海水密度較輕，更難沉入海底，也就失去海流循環的動力。」

AMOC 上一次停滯是在大約 12000 年前，那是最後一個冰河時代末期，由一個巨大的冰川湖融化引發，導致歐洲的極端寒流，並持續了近一千年。

布爾斯說：「我們已經知道，隨著人類活動和溫室氣體使海水溫度升高，AMOC 已經相當脆弱，何時臨界閾值，很可能比我們預期的要近得多。」

布爾斯的結論是：「我們應該盡一切努力盡快減少溫室氣體排放，這絕對是一個我們不想弄亂的系統。」