新北市長侯友宜過去幾個月以來，防疫表現優異，在多份民調中支持度和好感度備受肯定。也讓2024大選是否可能選總統，引起外界討論。資深媒體人陳國祥直言，若國民黨和民眾黨2024能「藍白合」，組成「侯柯配」，那對民進黨在北北桃就可能是被「泰山壓頂」的局面。

「中華民意研究協會」4日舉行2024大選民調記者會，2024民調在台灣民眾黨主席柯文哲、國民黨新北市長侯友宜、前國民黨主席朱立倫、民進黨副總統賴清德、桃園市長鄭文燦等人選互換下有4份數據，第一組為侯友宜34.9%、賴清德24.2%、柯文哲19%；第二組為侯友宜37.5%、柯文哲21%、鄭文燦18.3%；第三組為賴清德27.5%、柯文哲27.2%、朱立倫21.3%；第四組為柯文哲30%、朱立倫21.9%、鄭文燦20.9%。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

此外，根據《美麗島電子報》最新民調顯示，陳其邁的滿意度為79.9％，較去年底增加17.9個百分點；不滿意度為13.8％，較去年底減少16個百分點。該報董事長吳子嘉認為，陳其邁若要選總統，他在高雄就必須打穩基礎，才可能在2028更上一層樓。

台北市長兼台灣民眾黨黨主席 長柯文哲。(圖/本報資料照)

對此，陳國祥9日投書《美麗島電子報》，他分析表示，國民黨推侯友宜出來選總統，有3大優點，第一，他本身國民黨的色彩並不是很重，給民眾非藍非綠的形象，第二，侯友宜做事苦幹實幹，一些政治爭議性話題他較少沾染，可多爭取一些中間選票。第三，在防疫期間表現深獲肯定，在民眾心中形象有加分。

陳國祥也指出，2024不論是賴清德、鄭文燦或陳其邁，這3人有沒有能量足夠壓制國民黨的侯友宜，成敗取決於民眾是否要讓民進黨繼續執政，他指出，若國民黨和民眾黨「藍白合」能成功，民進黨要招架恐怕不容易。

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

他認為，若國民黨和民眾黨要「藍白合」，甚至在2024推出「侯柯配」，讓柯文哲助推侯友宜並非易事，以柯文哲最理想的狀況，可能會希望國民黨禮讓台北市和新竹市，由現任北市副市長黃珊珊、民眾黨立委高虹安挑戰，藉此來作為「結盟條件」，在總統和立委選戰達成合作。但陳國祥也坦言，這個棋局難度很高，可能要由侯友宜的老長官出面協調較有可能。

最後，陳國祥總結表示，若「侯柯配」成形，藍軍就會有泰山壓頂的優勢，對執政的民進黨而言，「北北桃」就會有極大壓力，但未來仍得看國民黨如何如何布局。