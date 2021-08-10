7-11 OPEN POINT行動隨時取推出指定CITY PRIMA任2杯99元。（7-11提供）

8月14日就是七夕情人節，在疫情增加遠距離的難關下，溫暖的儀式感顯得格外重要，也象徵替心愛之人獻上平安健康的祝福。超商精選多款甜蜜飲品2杯99元優惠，每年熱銷的金莎、保險套也有6.4折起優惠，而在不便購物的情境下，超商線上也推出專櫃香水、永生花的預購，隨時獻給最愛的伴侶。

7-11 OPEN POINT行動隨時取，自8月13日至15日，推出CITY系列指定飲品2杯99元（原價最高130元），此外，門市也一連3天推出CITY PRIMA精品美式買1送1等；8月12日至15日CITY CAFE X 哈根達斯聯名冰沙，單杯優惠99元，可與另一半共享甜蜜。

萊爾富巧克力、糖果、雞尾酒等，優惠最低5折起。（萊爾富提供）（飲酒過量有害健康）

而7-11門市熱賣的韓國Sweetory系列，9月7日前單件39元、任2件69元優惠，包含最新限量款Sweetory青梅軟糖、Sweetory杏仁巧克力球、彩虹口香糖等，都適合當作情人節小禮贈送；8月11日至8月24日，任選哈根達斯全系列迷你杯、雪糕可享買2送1、買9送9優惠，七夕檔期可望帶動相關類別業績成長3成。

萊爾富觀察，每逢情人節前1周，巧克力相關銷量會較平日成長約3至5倍，情人節當日更暴增逾10倍，8月11日至9月7日，購買金莎全系列，及臻品3粒系列，任選2件79折；滋露代可可脂巧克力也推情人節限定版包裝，2件19元。除門市優惠外，8月11日至15日，線上Hi-Life VIP APP內的整買零取，也有哈根達斯迷你杯任選5件520元等優惠。

全家「Jo Malone」鼠尾草與海鹽香水30ml，1599元。（全家提供）

全家針對不同族群，推出巧克力組合，預算較高可選擇別出心裁的品牌「JOYCE-CHOCOLATE」，像是擁有全台獨家專利的頂級燕窩巧克力禮盒，使用馬來西亞燕窩，加上法國純黑巧克力，售價659元。

而全家也看準香水、花卉是熱門禮物，線上商城挑選知名「Jo Malone」品牌，價格介於799元至1999元，最低5折起，也可選購「緹緁花屋」永生花，選用日本進口的永生玫瑰，象徵不變的愛意。

OKmart推出「經典可可」、「摩卡拿鐵」、「鴛鴦拿鐵」甜蜜風味飲品，8月14日前任選兩杯99元；8月12日至8月14日，OK APP會員至門市購買杜蕾斯系列，指定商品亦享優惠。