不少電視台都會購買國外戲劇版權，日劇在台灣曾經風光一時，但近幾年明顯被韓劇所取代，有網友在PTT上好奇詢問「日劇為何會被韓劇打趴？」結果得到一面倒的答案，點出日劇無法拋下的包袱。

一名網友在PTT八卦板發文，表示2000年左右的日劇頗受台灣觀眾歡迎，但後來就莫名其妙被韓劇洗牌，連DVD店、唱片行都是韓劇、台劇、陸劇，好奇為什麼日劇會被韓劇超越？

不少網友異口同聲地認為日劇愛說教是缺點，紛紛表示「喜歡講人生道理」、「日劇很愛說教，每次都要說些什麼道理」、「說教、台詞做作」、「日劇就是太愛說教，演技也很浮誇」、「版權也是問題，愛說教的問題」，讓人看不下去。

也有網友分析韓劇能取勝的原因，像是「韓劇經費突破天際」、「韓劇有能拍出深度的，就算是無腦的人家也有俊男美女」、「韓劇都有配中文音，這點很吸引婆婆」、「開啟台灣韓劇市場是中文配音的肥皂劇」。