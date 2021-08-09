國民黨高雄市議員李眉蓁、鍾易仲、黃香菽、蔡武宏及李亞築，今(9)日於議會進行聯合質詢時，建議將國慶煙火與台灣燈會預算使用於振興紓困，實際關懷百姓，呼籲高雄市政府應考量疫情與活動效益，重新評估活動可行性。

面對藍營市議員輪番質疑，觀光公協會也於今晚發表聲明，指出觀光產業面對COVID-19疫情影響，遭逢前所未有的重擊，各國邊境管制措施下，出國遊程近乎零收入。面對雪崩式下滑、近乎停擺的觀光產業，觀光業者咬牙苦撐，終於在近期得以從國內市場看見曙光。

(圖:高雄觀光公協會聯合聲明內容翻攝)

聲明中也提到，台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，無疑是觀光業界對於解封後的國內觀光市場的重要指標，防疫優先，在嚴峻疫情下，觀光業者亦與市府共體時艱，觀光協會認為政府的紓困措施幅度有限，也非長久之計，城市行銷的大型活動，帶動城市觀光經濟，擴大產業周邊效益，才是真正得以是市場復甦的一帖良劑。