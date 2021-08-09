日本57歲男星野野村真（野々村真）上月30日確診新冠肺炎，雖然停工在家靜養，病情卻沒好轉，同為藝人的妻子野野村俊惠9日受訪吐露先生的病況，表示對方的肺部已經變全白，現只能躺在床上無法動彈，狀況令人擔憂。

野野村真上月因周遭工作人員確診，因此被列為接觸者，接受檢測後於30日確診，一開始出現發燒、倦怠感等症狀，但還算輕微，便照規定在家休養，未料隔天發燒到近40度高溫，直到4日仍沒好轉，5日才終於住院治療，可病情仍惡化。

野野村真上月21日才在YouTube頻道更新影片。（圖／翻攝自YouTube）

據日媒《日刊SPROTS》報導，野野村俊惠表示丈夫的肺「已經完全變白色，是重度肺炎，我不知道已經變得那麼嚴重」，且野野村真住院隔天血氧濃度還下降，被判斷瀕臨重症邊緣，現在得戴氧氣面罩，甚至不能動，上廁所或洗澡都很難，而自己能做的只有等待好消息。

野野村真上月21日才在YouTube頻道更新影片，當時他還開心在運動，未料現傳出染疫病況惡化，許多網友就湧入留言替他打氣「剛剛看新聞才知道你的狀況，希望你趕快恢復健康」、「要再健康的出現喔，想再看到你繼續更新影片」、「祝早日康復」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922