行政院長蘇貞昌表示，去年實施的3倍券發揮功效，因此他會繼續推動發行5倍券。對此，台北市議王世堅直言，這根本是自欺欺人，如果3倍券、5倍券效果這麼好，那乾脆每年都來發，這樣也許台灣的經濟可以超日趕美，他更翻出行政院的報告，質疑為何要花那麼多錢去宣傳、廣告？並指行政院對3倍券的經濟效益的估算，是自吹自擂。

王世堅9日在政論節目《這！不是新聞》中表示，其實我們對行政院的評論，都是語重心長，恨鐵不成鋼，發行3倍券、5倍券，那個叫吃飽換餓，是多此一舉，同時他對蘇揆的說法來十分不以為然，並指還有側翼出來說，發現金大家會去買股票，「5千塊能買什麼股票？1張股票1千股，那你只能買5塊錢1股的股票，每個人1個月的開銷至少7千到1萬元，發5千生吃都不夠還曬乾？」

王世堅認為，蘇貞昌自己玩得很開心，但他覺得這是自欺欺人，如果3倍券、5倍券這麼好，那應該法制化，每年發個2、3次，最好一年發個10次、8次，用5倍券取代現金，這叫「新新台幣」，這樣台灣的經濟不但能超越日本，還能直達美國的境界。

王世堅更拿出行政院的報告指出，3倍券的成本中，印刷費總共花6.7億元，分裝花了0.8億元，配送花了3.17億元，兌領的手續費10.6億元，更莫名其妙的是，還有一筆費用叫行政及廣宣費用1.29億元，大家等著紓困、振興要用的錢，還要什麼廣告費？

王世堅更痛批行政院在這份報告中自吹自擂，「數位券消費總計102.67億元，所以他說每人平均消費5803元，並以此推估3倍券的經濟效益是1200億元」，但數位券才發行181萬份，有2151萬人領取紙本，沒有實際調查消費端，完全以數位端計算，還自以為是地說，你領取數位券之後這段時間花的錢，通通算到數位三倍券的實際振興金額，「所以這叫自吹自擂」。

王世堅也說，因此審計部就馬上發一份檢討報告，且審計部講得很清楚，數位3倍券未如預期，執行效尚率欠嚴謹，弱勢民眾沒領到任何補助，亟待研究檢討善謀，這是審計部對去年發放3倍券的結論。

王世堅直言，今年更糟糕，因為還印了更大面額的券，「我去夜市吃蚵仔煎60元，拿1000怎麼找？去年一開始3倍券還說不能找，找錢是一個大問題，我拿最小面額的200，去醫院診所繳掛號費，醫生要準備一包鹽酥雞來找我嗎？這不是很莫名奇妙？」