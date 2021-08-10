總統蔡英文（前排右3）9日前往全台空心菜最大產地，嘉義縣新港鄉了解第一線受災狀況，並向農民溫情喊話。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

農委會主委陳吉仲（右三）9日在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同下，先到六腳鄉看食用玉米受災情況。（呂妍庭攝）

近日豪雨造成全台農業災損超過2億元，蔡英文總統、農委會主委陳吉仲均南下勘災。前民進黨立委郭正亮則披露政治人物勘災的一些不為人知的祕辛。

近日因為西南氣流強襲中南部，雲嘉南等地受損嚴重，蔡英文總統9日下午將前往嘉義和雲林，分別勘查葉菜類和落花生災損情形。蔡英文也已指示農委會，後續的救助金發放務必把握從優、從速、從簡原則。

農委會主委陳吉仲9日也在嘉義縣勘查農業損失，重申因全台農損逾2億，為協助農民盡快復耕，這次天然災害補助申報會從優、從速、從簡。

郭正亮9日在中天電視《正常發揮》節目中說，政治人物勘災，大概要表達兩種東西，對他可能會加分，第一就是「我跟你們一樣，感同身受」，陳吉仲是要把泥裡面爛了根的花生挖出來給總統看，表示農損很嚴重。

第二個就是要宣達政策，要帶「禮物」下去，蔡英文禮物是有帶，就是全品項、不用會勘就可以申請補助，速度會比較快。陳吉仲就要表現一下農民有多慘，所以陳吉仲跌跤是得分的，蘇治芬去拉他，變成「美人救英雄」。

郭正亮進一步說，這也要有點自然，是不是這樣的生活出身的，坦白說很難學，阿扁、宋楚瑜就比較自然，馬英九有努力去思考這個問題。