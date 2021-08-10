喜歡棒球的朋友們都知道投手的表現對比賽的勝負有很關鍵性的影響，衡量一個投手表現的數據有很多，除了常見的「自責分率」外，還有一個「每局被上壘率」(WHIP)，這個數據代表著什麼意義，在運彩投注時可以怎麼運用，今天來跟大家談一談。

從棒球「每局被上壘率」看運彩投注眉角

每局被上壘率說明。(台灣運彩提供)

投手的「每局被上壘率」它的英文是「Walks plus Hits per Inning Pitched」，簡稱「WHIP」，是指投手上場投球時「平均每局被打者上壘的次數」，這個數據可以用來衡量個別投手或球隊整體投手的表現，它的計算公式是【四壞球保送打者的次數(Walks)＋被打者擊出安打的次數(Hits)】÷投球局數(Inning Pitched)，從這個公式可以很清楚看出，如果這個「WHIP」值很高，就代表投手常常保送打者上壘或被擊出安打上壘，即容易失分，所以對方的球隊就容易得高分或勝出，運彩就適合投注「對方球隊大分」或「對方球隊不讓分勝」。

2021MLB先發投手WHIP排名前10。(台灣運彩提供)

一場棒球比賽會由先發投手先進行投球，通常當用球數達一數額時，會改由球隊的後援投手(1位或多位)接續投球，所以整場比賽的「勝負」及得分的「大小」需全盤考量先發投手及球隊後援投手們的整體表現。

2021MLB先發投手WHIP排名後10。(台灣運彩提供)

今天我們就從個別的先發投手及球隊整體的後援投手「WHIP」值來看運彩投注的眉角，首先如果先發投手的「WHIP」值高而且球隊整體後援投手的「WHIP」值也高，就容易讓對手有勝出及得大分的機會，買對手「不讓分勝」及「大分」中獎的機會就高；反之如果先發投手及球隊整體後援投手的「WHIP」值都低的話，對手就很難得分勝出，買球隊「不讓分勝」及對手「小分」中獎的機會就高。

2021MLB後援投手WHIP排名前10隊伍。(台灣運彩提供)

2021MLB後援投手WHIP排名後10隊伍。(台灣運彩提供)

本季美職先發投手的「WHIP」值以大都會迪葛羅的0.53為最佳，排名第1，其次是釀酒人伍德魯夫的0.76以及巨人高斯曼的0.77分居2、3名；球隊整體後援投手的「WHIP」值則是以光芒的1.12為最佳，巨人的1.12以及洋基的1.13分居2、3名，「WHIP」值排名最後的3支隊伍分別為落磯山的1.54、響尾蛇的1.52以及老虎的1.51，其他詳如附表，提供大家投注時參考。